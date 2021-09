Parti Socialiste : Une “force républicaine” pour sauver le pays de toute dérive et du despotisme

Le Parti Socialiste considère que les dispositions transitoires contenues dans le dernier décret présidentiel n°117, annoncé et publié mercredi au JORT, sont contraires à l’esprit et au contenu de la Constitution de 2014, rappelant que le président de la République avait juré de respecter et de protéger la Constitution.

Le parti a souligné, vendredi, dans une déclaration, que l’échec des politiques d’Ennahda et de ses alliés, au pouvoir pendant plus de dix ans, ne peuvent être remplacées par un autre système politique dans lequel le président de la République monopoliser tous les pouvoirs, sans aucun contrôle, surtout après la suppression de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

Pour le PS, ce régime va détruire ce qui reste des institutions de l’Etat et ouvrir la voie à l’instauration d’une nouvelle dictature.

Et d’ajouter “affirmer que le but des dispositions transitoires est de mettre en place un système politique démocratique qui garantit les libertés et la démocratie, établit la souveraineté du peuple et barre la route à la corruption, n’est qu’utopie”.

“Pour construire une vraie démocratie, les textes doivent être clairs et se traduisent par des décisions pratiques dans l’intérêt du pays et du peuple”.

Le Parti Socialiste a invité les partis démocratiques et sociaux, les organisations nationales et les personnalités indépendantes à mettre en place une “force républicaine” avec la collaboration de la société civile, indépendante et progressiste, pour sauver le pays de toute dérive et du despotisme, garantir la souveraineté du peuple et préserver la souveraineté nationale et l’indépendance de la décision nationale.