Ghana : le Serbe Rajevac de retour à la tête des “Black Stars”

Le Serbe Milovan Rajevac, qui était aux commandes de la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, redevient sélectionneur national des “Black Stars”, a annoncé la Fédération ghanéenne (GFA) vendredi.

Rajevac (67 ans) succède au Ghanéen Charles Akonnor, limogé après une entame de qualifications du Mondial-2022 en dents de scie avec une victoire à l’arraché contre l’Ethiopie (1-0) et une défaite en déplacement devant l’Afrique du Sud (1-0) en septembre dernier.

Il s’agit pour l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie d’un retour puisqu’il a dirigé les “Black Stars” entre 2008 et 2010 pour les conduire en finale de la CAN 2010 et surtout à un historique quart de finale en Coupe du monde la même année (élimination aux tirs au but contre l’Uruguay).

Recruté avec une prime à la signature estimée à 100 000 dollars et un salaire mensuel de 30 000 dollars, Rajevac aura pour assistants les deux Ghanéens Maxwell Konadu et l’ex-international Otto Addo.