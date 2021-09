FC Barcelone : “Il faut être réaliste, il nous manque sept joueurs” (Koeman)

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, s’est dit “mécontent” du nul vierge (0-0) de son équipe jeudi soir à Cadix pour la 6e journée du Championnat d’Espagne de football, rappelant que le “Barça” est toujours privé de sept joueurs titulaires.

“On savait que ce serait un match compliqué, contre un adversaire qui sait très bien fermer les espaces. A la pause, on s’est dit qu’ils auraient sans doute une baisse de régime physique, et qu’il fallait avoir la patience pour voir surgir les occasions. On a eu des occasions, mais on n’a pas su en profiter. Je suis mécontent parce qu’on a eu trois ou quatre occasions claires, et le fait de jouer à dix nous a un peu compliqué la fin de match, c’est vraiment dommage”, a-t-il dit en conférence de presse d’après-match.

“On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur. Tout cela, je vous le laisse à vous. Il faut être réaliste, il faut voir l’équipe que l’on a, les joueurs qui nous manquent. Il nous manque sept joueurs qui pourraient être titulaires dans cette équipe… Avec le président, on s’est seulement salué à l’hôtel. Si le club veut parler avec moi, on a du temps devant nous”, a-t-il ajouté.

Accroché à Cadix, Barcelone a enchaîné un troisième match sans victoire jeudi en clôture de la 6e journée de Liga, un nul qui le met à la 7e place à sept points du Real Madrid (16 pts) et qui fait peser la menace sur Ronald Koeman.

Trois jours après le nul 1-1 concédé contre Grenade au Camp Nou et une semaine après la gifle 3-0 infligée par le Bayern Munich dans son stade pour la première journée de Ligue des champions, le Barça a continué à faire du sur place à Cadix, où il a fini le match à dix après l’expulsion de Frenkie de Jong (65e).

L’entraîneur du Barça a reçu toutefois le soutien de son président avant la rencontre : “Le futur de Koeman ne dépend pas du résultat de ce (jeudi) soir. Nous sommes à ses côtés”, a indiqué Joan Laporta au micro de l’émission “El Chiringuito”, sur la chaîne TV espagnole Mega.