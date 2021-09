Ligue 2 : Programme du mini-championnat et des deux matches décisifs pour l’accession

Le tirage au sort relatif aux deux matches décisifs et au mini-championnat (Barrage-4 équipes) pour déterminer l’équipe qui rejoindra la Ligue 2 du football professionnel lors de la saison prochaine 2021-2022, a donné lieu aux résultats suivants:

Matches décisifs (mercredi 6 octobre):

AS Kasserine – CS Redaief

AS Sebikha – AS Ariana

1ere journée (dimanche 10 octobre):

AS Sebikha ou AS Ariana – S Gabésien

AS Kasserine ou CS Redaief – CS Manzel Bouzalfa

2e journée (dimanche 17 octobre):

AS Sebikha ou AS Ariana – AS Kasserine ou CS Redaief

CS Manzel Bouzalfa – S Gabésien