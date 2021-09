Tunisie : La fédération générale de l’enseignement secondaire s’oppose à la circulaire réglementant le travail des inspecteurs

La fédération générale de l’enseignement secondaire a exprimé son rejet catégorique des procédures énoncées dans la circulaire du ministère de l’Education n° 57 de juillet 2021 relative à la règlementation du travail des inspecteurs, appelant ses structures syndicales à ne pas se conformer à ce qui était indiqué.

La fédération a demandé au ministère de l’Education de retirer immédiatement la publication susmentionnée, considérant qu’elle a une dimension de contrôle autoritaire qui fait de la relation entre l’enseignant et l’inspecteur une dysharmonie et un conflit, et prive l’inspecteur de son rôle d’acteur pédagogique.

La fédération a refusé d’impliquer les inspecteurs dans les réunions d’attribution des postes vacants car il s’agit d’une affaire qui concerne la partie administrative et syndicale représentant les enseignants et n’a rien à voir avec la question pédagogique, affirmant que les inspecteurs n’ont aucune connaissance ou des informations sur le parcours professionnel précédent du candidat ou ses performances et ses qualifications, selon un communiqué publié par la fédération, samedi.

La fédération a également rejeté ce qui était indiqué dans la publication concernant la nécessité d’une consultation préalable des inspecteurs concernant les nominations et les transferts ( dont le rapprochement des conjoints, et autres), expliquant que tous les transferts sont soumis à un ensemble d’accords sectoriels qui précisent les normes auxquelles se soumettre, tandis que le rôle de l’inspecteur demeure plus tard dans le processus de nomination ou de mutation.

La fédération s’est opposée à ce qui était indiqué dans la publication concernant le renvoi automatique du professeur remplaçant, à la suite d’un rapport émis par l’inspection pédagogique privant la personne concernée de son droit d’opposition, exigeant que le processus de dispense se fasse au sein d’un comité paritaire représentés par l’administration, le syndicat et l’inspection pour protéger les droits de toutes les parties.

La fédération a également exprimé son refus de transférer des enseignants pour des raisons pédagogiques, estimant qu’il s’agit ” d’un point d’entrée d’injustice et de discrimination et n’a rien à voir avec l’amélioration des performances des enseignants “, soulignant la nécessité de transferts obligatoires ou non facultatifs selon les modalités fixées par la loi.

La fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé le ministère de l’Education à rechercher des approches sérieuses pour éviter tous les obstacles et surmonter tous les problèmes actuels au service du système éducatif public et des intérêts des élèves, des parents et de tous les acteurs éducatifs et de rester à l’écart des pratiques qui pourraient aggraver les problèmes.

D’autre part, la fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé le ministère de l’Education à désigner les enseignants remplaçant concernés par le règlement (promotion 2021), exhortant les remplaçants à se préparer sérieusement à faire face à tout retard dans le règlement de leur situation.