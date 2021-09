Éliminatoires du Mondial-2022 : la Guinée propose le Sénégal pour abriter ses matchs

La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a envoyé des courriers à la Confédération africaine de football CAF et à la FIFA pour autoriser à sa sélection nationale de disputer ses prochains matchs au Sénégal, ont rapporté vendredi des médias de la Guinée.

”Pour éviter que la Guinée continue de jouer des matches uniques à l’extérieur, la FEGUIFOOT a décidé d’écrire à la FIFA et à la CAF pour solliciter l’organisation [de ses] matches internationaux à Dakar (Sénégal), en attendant que la situation se normalise”, ont indiqué les mêmes sources, citant le secrétaire général de ladite fédération, Maurice Akoi Koivogui.

”Sur la même lancée, nous avons adressé un courrier à la Fédération sénégalaise de football pour voir si nous pouvons organiser nos matches internationaux dans la capitale sénégalaise pour le moment”, a dit M. Koivogui, cité par des médias locaux.

Contacté par l’agence de presse sénégalaise APS, vendredi soir, son homologue du Sénégal, Victor Ciss, a déclaré n’avoir pas encore reçu aucun courrier.

Au lendemain du coup d’Etat du 5 septembre, la CAF avait été obligée d’annuler le match Guinée-Maroc prévu pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La Confédération africaine de football a déclaré qu’elle allait se garder, ”jusqu’à nouvel ordre”, de programmer des matches en Guinée.

”Dans ces circonstances et malgré l’amour et la passion du public pour le football en Guinée, vous comprendrez, au vu de la situation actuelle, qu’il est difficile d’envisager l’organisation de rencontres internationales sur le territoire guinéen”, avait souligné la CAF dans un courrier adressé jeudi à la Fédération de Guinée

”La sécurité des acteurs, officiels et spectateurs au stade et dans ses environs est en effet primordiale et non négociable lors des matches internationaux”, avait-elle affirmé.

L’équipe de Guinée doit jouer trois matches contre le Soudan (aller-retour) et face au Maroc, dont deux à domicile.

Jusqu’à ce que cette mesure de la CAF soit levée, la Guinée jouera tous ses matches en dehors de ses frontières. Même chose pour le Horoya AC, un de ses clubs qui participe à la Ligue des champions.