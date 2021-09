Tunisie – Covid-19 : Journée nationale de vaccination au profit du cadre éducatif, le 18 septembre 2021

Le ministère de la Santé organise, samedi 18 septembre, une journée nationale de vaccination contre le coronavirus destinée au cadre éducatif des secteurs public et privé.

L’opération sera lancée à partir de 13h jusqu’à 17h, précise un communiqué du ministère de la Santé rendu public jeudi 16 courant.

Cette initiative vise la vaccination des cadres de l’éducation et du personnel qui n’ont pas reçu la première dose du vaccin anti-coronavirus. Les personnes âgées entre 18 et 39 ans seront vaccinées par le vaccin Sinovac et celles de plus de 40 ans seront vaccinées par AstraZeneca, a encore précisé la même source.