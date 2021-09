La majorité des supporters favorable à une Coupe du monde biennale (Fifa)

Une majorité de supporters ” veulent voir la Coupe du monde plus fréquemment”, selon une enquête commandée par la FIFA à deux instituts de sondage indépendants.

Selon cette enquête commandée par la FIFA aux deux instituts de sondage indépendants IRIS et YouGov, menée en ligne en juillet auprès d’un

panel de 15 000 personnes, ” la majorité des supporters veulent voir la Coupe du monde plus fréquemment”, leur ” fréquence préférentielle” étant ” bisannuelle”.

Si la Fédération internationale précise que ” dans toutes les régions du monde, les jeunes générations sont plus ouvertes et plus intéressées par le changement que les autres générations”, on ignore dans quelles proportions, puisqu’aucun chiffre n’est communiqué.

“Une enquête élargie auprès de 100 000 personnes est actuellement en cours dans plus de cent pays, précise la FIFA.

Plus internationale et plus représentative en termes de population, diversité géographique mais aussi histoire et potentiel footballistique, elle sondera la fréquence des Coupes du monde de la FIFA masculines et féminines. Ses conclusions seront publiées le moment venu.”.

Le directeur du développement de la Fifa, Arsène Wenger, prône depuis mars une Coupe du monde tous les deux ans, pour organiser une grande phase finale chaque été en alternance avec les tournois continentaux – comme l’Euro ou la Copa America.