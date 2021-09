Transport maritime-COVID-19 : Nouvelles mesures sanitaires à l’entrée sur le territoire tunisien

Une série de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place à l’entrée sur le territoire tunisien, à partir du 15 septembre 2021, a annoncé, mardi, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), appelant les voyageurs à bord de ses car-ferries à les respecter.

Il s’agit essentiellement de la présentation d’un certificat de test RT-PCR négatif avec un QR code, de pas moins de 72 heures, lors de l’enregistrement au voyage. Les enfants de moins de deux ans sont exceptés de cette mesure.

Les voyageurs qui se rendront en Tunisie étaient appelés à remplir un formulaire sur le site électronique https://app.e7mi.tn, et à remettre ensuite les documents obtenus de cette plateforme aux services sanitaires au point de contrôle thermique, à leur arrivée aux postes frontaliers.

Cette mesure est remplacée par la fiche des données sanitaires, appliquée auparavant. La 3eme mesure concerne le confinement obligatoire. Ainsi, pour les personnes non vaccinées ou n’ayant pas terminé la vaccination contre le COVID-19, elles doivent montrer lors de l’enregistrement au voyage le formulaire de réservation pour dix jours, dans l’un des hôtels, désignés pour le confinement obligatoire.

Ces personnes s’engagent d’accomplir un confinement de dix (10) jours dans l’un des hôtels désignés, pris à leurs charges, et de faire une deuxième analyse RT-PCR entre le 7eme et le 10 eme jour du confinement obligatoire, aussi les frais sont à leurs charges. Si le résultat du test est négatif, la durée de confinement est considérée achevée, mais en respectant les mesures préventives nécessaires.

Pour les personnes vaccinées, le ministère de la Santé recommande un confinement de 7 jours et de faire un test PCR au 7eme jour. Les passagers arrivant en Tunisie à bord de vols irréguliers (charter) dans le cadre de voyages organisés et d’hébergements encadrés (cohorting), doivent appliquer le protocole sanitaire énoncé, par le ministère du Tourisme et de l’artisanat et agréé par le ministère de la Santé.

Les mineurs non accompagnés, moins de 18 ans, doivent faire un confinement de 10 jours, dans leurs lieux de résidence en Tunisie. Une autre mesure annoncée par la CTN: un test rapide de dépistage du Covid-19 (TDR-Antigène) à l’arrivée en Tunisie. Si le résultat est positif, la personne concernée doit résider dans un centre d’isolement sanitaire pour porteurs de virus COVID-19, en prenant à sa charge les frais de résidence.