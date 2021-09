Tunisie – Vaccination intensive : Près de 487 000 doses administrées lors de la 5ème journée

Lors de la cinquième journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus, organisée samedi 11 septembre en cours, 486 559 doses ont été administrées dans les 388 centres du pays.

Selon les derniers chiffres publiés dans la matinée du dimanche 12 septembre par le ministère de la Santé, 72,91% des personnes âgées entre 18-39 ans ayant reçu, le 15 août dernier, la première dose, ont terminé leur schéma de vaccination.

Lors de cette cinquième journée de vaccination, la région de Sfax a enregistré le plus grand nombre de vaccinés (49 870), suivie de la région de Tunis (49 458), puis la région de Nabeul (43 748).

La cinquième journée nationale de vaccination massive a été dédiée aux personnes âgées entre 18-39 ans ayant reçu la première dose le 15 août dernier, aux jeunes âgés entre 15 et 17 ans (1ère dose) et aux personnes âgées de 40 ans et plus (1ère ou 2ème dose).

A rappeler que la première journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus a été organisée le 08 août dernier et a permis de vacciner 551 008 personnes âgées de 40 ans et plus (1ère dose).

Une deuxième journée a été organisée le 15 août dernier et a permis de vacciner 596 164 personnes âgées entre 18 et 39 ans (1ère dose).

Une troisième journée a été organisée le 29 août dernier et a permis de vacciner (1ère dose), 467 631 personnes dont 266942 sont âgées de 40 ans et plus et 200 689 personnes âgées entre 15 et 39 ans.