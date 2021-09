Italie : 1000e match comme entraîneur pour Mourinho

José Mourinho, arrivé cet été sur le banc de l’AS Rome pour tenter de ramener le club giallorosso vers les sommets, célébrera dimanche contre Sassuolo son 1.000e match officiel comme entraîneur principal.

“90.000 minutes, plus les différents temps additionnels… C’est beaucoup!”, a reconnu “Mou” cette semaine, interrogé par l’agence portugaise Lusa.

“Je n’ai jamais pensé atteindre ce chiffre et n’ai jamais comptabilisé les matches. Mais quand on m’a informé qu’il n’en manquait plus que huit ou neuf, alors je l’ai noté et j’ai commencé à faire les comptes”, a ajouté le Portugais de 58 ans.

La Roma est la dixième expérience sur un banc pour le Portugais depuis ses débuts comme entraîneur principal en septembre 2000, à Benfica. Il a notamment entraîné le FC Porto, Chelsea à deux reprises, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United et Tottenham avec à son palmarès deux Ligues des champions (Porto en 2004, Inter en 2010) et des titres de champion dans les quatre championnats où il a dirigé.

De retour en Italie onze ans après son triplé historique avec l’Inter (Ligue des champions, championnat et Coupe d’Italie), il a pour le moment réalisé un sans-faute avec la Roma avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches, deux en Serie A et deux en Ligue Conférence Europa.

Samedi, en conférence de presse, Mourinho a tenu à remercier le syndicat anglais des entraîneurs, la League Managers Association (LMA), qui a salué la performance de devenir le “33e entraîneur dans l’ère moderne du football européen à atteindre le cap des 1.000 matches officiels”.

Pour autant, “le prochain défi est toujours celui le plus important dans ma carrière”, a assuré l’exigeant “Special One” dans un message sur le site du club. Lequel a aussi décidé de marquer le coup en proposant des réductions sur les produits dérivés de la collection “JM” (pour José Mourinho) lancée en l’honneur du Portugais.