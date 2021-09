L’Espérance Sportive de Tunis adresse une mise en demeure à l’Algérien Benguit, suite à sa décision de quitter le club

La commission juridique de l’Espérance Sportive de Tunis a entamé la procédure précontentieuse à l’encontre de Abderraoouf Benguit, suite à sa décision de quitter l’équipe professionnelle en violation criarde de ses obligations contractuelles et professionnelles, indique le club sang et or sur sa page officielle facebook, samedi.

“A cet égard, ajoute la même source, une mise en demeure a été signifiée au joueur algérien, vendredi par l’administration du club afin qu’il réintègre son lieu de travail, au plus tard dimanche 12 Septembre . A défaut, une plainte sera déposée contre lui auprès des instances compétentes pour rupture abusive et sans juste cause de son contrat de travail avec toutes les conséquences sportives et pécuniaires qui en découlent.

L’Espérance ST rappelle-t-on, avait annoncé mercredi, que le milieu de terrain a décidé de de résilier unilatéralement son contrat, soulignant qu’il a a quitté ses coéquipiers lundi.

“Devant le caractère illégal et abusif de cet acte surprenant, l’Espérance a décidé de saisir les instances compétentes pour défendre ses droits contre le joueur et contre tout club qui l’aurait incité à commettre son forfait”, a ajouté le club.

Benguit avait signé en juillet 2019? un contrat avec le club sang et or jusqu’à 2023,