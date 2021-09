Trois députés de Qalb Tounes démissionnent

Trois députés à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les activités sont gelées depuis le 25 juillet 2021, Mohamed Skhiri, Sihem Chrigui et Jedidi Sboui, ont annoncé leur démission du parti Qalb Tounes.

“L’intérêt de la Tunisie est au-dessus de toute autre considération, on ne doit faire allégeance qu’à la Tunisie”, a écrit la députée de la circonscription de Kairouan, Sihem Chrigui sur sa page Facebook.

Mohamed Skhiri (circonscription de Monastir) a annoncé sa démission sur sa page Facebook, affirmant, lui aussi, que l’intérêt du pays l’emporte sur toute autre considération.

Pour sa part, Jedidi Sboui (circonscription de Zaghouan) a annoncé sa démission du parti et s’est dit disposé à démissionner de l’ARP “si cela peut servir l’intérêt de la Tunisie et la faire sortir de la crise”.

Depuis le 25 juillet dernier, date à laquelle le président de la République a annoncé une série de mesures exceptionnelles, Qalb Tounes- qui compte 28 députés à l’Assemblée- connaît une vague de démissions. En effet, la démission de Mohamed Skhiri, Sihem Chrigui et Jedidi Sboui vient s’ajouter à celles de Sadok Jebnoun, porte-parole de Qalb Tounes et des trois députés Foued Thameur, Chiraz Chebbi et Jaouhar Mghirbi.

Le président du groupe parlementaire de Qalb Tounes Oussema Khelifi a appelé, lors de son intervention le 7 septembre, à la Conférence mondiale des présidents de parlement, à la formation d’une délégation parlementaire pour se rendre en Tunisie et s’enquérir de la situation du parlement et des députés et prendre une position de soutien à la démocratie.

Les mesures exceptionnelles annoncées par le président Saied concernent, entre autres, le gel de toutes les activités du parlement et la levée de l’immunité de tous les députés.