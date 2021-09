Tunisie : La vaccination anti Covid-19 des personnes à besoins spécifiques démarre le 11 septembre prochain

Le président de l’organisation tunisienne de défense des personnes porteuses de Handicap Yosri Mezati a annoncé que la vaccination des personnes à besoins spécifiques démarre le 11 septembre prochain dans le cadre de la journée de vaccination intensive contre le coronavirus.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP que la journée de vaccination intensive prévue pour le 11 septembre prochain inclue les personnes à besoins spécifiques et leurs parents et sera supervisée par les ministères de la santé et des affaires sociales en collaboration avec l’organisation tunisienne de défense des personnes porteuses de handicap et l’association tunisienne des interprètes en langue de signes, ajoutant que des journées similaires de vaccination seront organisées ultérieurement.

Il a indiqué que les personnes porteurs de handicap seront inscrits sur la plateforme evax et vaccinées volontairement, signalant que des couloirs seront aménagés pour leur faciliter l’accès aux centre de vaccination et l’organisation du transport à partir de leur domicile vers les centres de vaccination.