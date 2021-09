Tunisie – Etudiants : la carte de paiement électronique” e-Dinar Jeune ” disponible dans les bureaux de post

La Poste Tunisienne a fait savoir que la carte de paiement électronique ” e-Dinar Jeune ” est disponible dans les bureaux de poste, invitant les anciens et nouveaux étudiants, promotion bac 2021, à se procurer de cette carte qui leur permet d’effectuer les différentes opérations financières pour l’année universitaire 2021-2022.

Il s’agit, notamment de paiement de frais d’inscription et d’hébergement dans les foyers, ainsi que de remboursement des mandats bourse et les crédits universitaires. La Poste a précisé, dans un communiqué, publié lundi, que la carte prépayée “e-Dinar jeune ” permet aussi aux étudiants de bénéficier d’autres services numériques à savoir le paiement des commerçants, le transfert d’argent, l’émission et le remboursement des mandats et le recharge des lignes téléphoniques à travers les applications mobile de la Poste Tunisienne.

Elle leur permet, en outre, le paiement des achats des biens et services via les Terminaux de Paiement Electronique TPE et internet, et le retrait en espèces via les Distributeurs Automatiques des Billets DAB postaux ou bancaires.La Poste Tunisienne met à la disposition des étudiants le centre d’appel 1828 pour toute assistance concernant la rentrée universitaire 2021-2022.