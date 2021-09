Tunisie – Coronavirus : Les nouvelles conditions d’entrée au Canada pour les étrangers

La compagnie Tunisair a fait savoir, lundi, qu’à compter du 7 septembre 2021, les ressortissants étrangers complètement vaccinés contre le coronavirus pourront entrer au Canada pour tous motifs, quel que soit leur dernier point de départ.

Un ressortissant étranger qui veut entrer au Canada à des fins discrétionnaires doit répondre aux exigences suivantes :

– Etre entièrement vacciné. Pour être considéré comme entièrement vacciné, un voyageur doit avoir reçu la série complète d’un vaccin – ou d’une combinaison de vaccins – accepté par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant d’entrer au Canada : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD, et Janssen (Johnson & Johnson).

– Avoir un résultat valide d’un test moléculaire COVID-19 effectué avant l’arrivée, au plus tard 72 heures avant l’heure de départ prévue de leur vol vers le Canada (les tests antigéniques ne sont pas acceptés), ou une preuve de test moléculaire COVID-19 positif effectué au moins 14 et au plus 180 jours avant l’heure de départ prévue du vol vers le Canada.

– Etre asymptomatique.

– Soumettre les renseignements obligatoires par l’application ArriveCAN, y compris la preuve de vaccination en anglais ou en français ; les voyageurs sont également encouragés à avoir une copie imprimée de leur preuve de vaccination.

– Etre correctement documenté en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

– Effectuer un test à l’arrivée, si nécessaire.

Les étrangers qui ne sont pas complètement vaccinés continuent d’être soumis aux restrictions de voyage relatives au COVID-19 imposées par les autorités canadiennes.

Les étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires (non essentielles) doivent soumettre leurs renseignements et leur preuve de vaccination (PVC) via le portail ArriveCAN et ce avant d’embarquer sur leurs vols à destination du Canada.