Mondial 2022 (Eliminatoires) Tunisie-Guinée Equatoriale (3-0) : Les aigles font l’essentiel en attendant les gros chocs

Malgré ne quête du premier but du match qui aura assez perduré, la sélection nationale de football a finalement engrangé les trois premiers points dans sa campagne pour la qualification au mondial 2022 au Qatar en disposant de son homologue équato-guinéenne (3-0), pour le compte de la première journée des éliminatoires, disputé vendredi soir, à Radès.

Les buts tunisiens ont été l’oeuvre de Dylan Broon (53e), Ilyes Skhiri (77e) et Wahbi Khazri (81e).

L’autre match du groupe, disputé plus tôt dans l’après-midi, s’est soldée par une victoire de la Zambie aux dépense de la Mauritanie (2-1).

Les aigles de Carthage seront opposés lors de la 2e journée à la Zambie, le 7 septembre en cours au Levy Mwanawasa Stadium à partir de 14h.

Pour ce qui est de cette soirée, Les choses s’étaient avérés plus difficiles que prévus pour les tunisiens. Pourtant, en première mi-temps, les aigles imposaient d’emblée leur jeu et multipliaient les manœuvres pour surprendre rapidement l’équipe adverse et écrire le meilleur scénario qui soit dans ce premier match de la campagne des éliminatoires pour le mondial.

Le milieu de terrain tunisien fonctionnait très bien avec les automatismes trouvés intuitivement entre les paires Ferjani Sassi-Wahbi Khazri et Ali Maaloul-Fakhreddine Ben Youssef. Et malgré un côté gauche très actif animé par le tunisien d’Al-Ahly d’Egypte, Ali Maaloul, le onze national peinait à se déjouer de la solide défense équato-guinéenne.

Tous les efforts consentis et la domination exercée restaient stériles et ne permettaient pas aux coéquipiers de Wahbi Khazri de s’imposer dés la première mi-temps.

En seconde période, le sélectionneur national lançait Yooussef Msakni et Hamza Mathlouthi à la place de Seifeddine Khaoui et Wajdi Kechriba à la prestation moyenne lors de la première mi-temps.

Ces changements conféraient davantage d’efficacité et de dynamisme à l’attaque et payaient rapidement.

La délivrance intervenait à la 53e sur un corner bien tiré par Ali Maaloul repris par la tête de Dylan Broon qui parvenait à tromper le portier adverse.

Profitant de ce léger avantage, les aigles maintenaient la pression pour doubler la mise, mais les équato-guinéens se montraient à nouveau percutants et agressifs, profitant des espaces laissés en défense par les tunisiens.

Devant ce fait, et face à la prévalence d’une éventuelle menace d’égalisation, Mondher Kebaier, fait un double changement en remplaçant respectivement Aissa Idouni et Fakhreddine Ben Youssef par Anis Ben Slimane et Seifeddune Jaziri.

La finalité pour le coach tunisien était celle de garder les rênes en main et creuser l’écart pour éviter toute mauvaise surprise. Et l’objectif était vite atteint lorsqu’un échange rapide de courts ballons entre le milieu de terrain et le flanc droit de la sélection nationale, suivi d’un bon débordement, Ilyes Skhiri profitait d’un ballon contré par la défense adverse pour placer un tir surpuissant et doubler la mise à la 77e.

Dans la foulée, à peine quatre minutes plus tard, sur une attaque rapide, Ferjani Sassi fauché dans la surface de réparation obtenait un penalty transformé par Wahbi Khazri à la 81e.

Le score aurait pu être aggravé davantage si les quelques sérieuses occasions procrées par la suite étaient conctérisées.

Score final: 3-0.