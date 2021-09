Abir Moussi appelle à la fermeture de l’Union des oulémas musulmans, section de Tunis

Le Parti destourien libre (PDL) a organisé vendredi un rassemblement devant le siège de l’Union internationale des oulémas musulmans, section de Tunis, pour exiger du président de la République Kaîs Saied, sa fermeture compte tenu des ” menaces qu’elle fait peser sur la sécurité et la stabilité du pays et son régime républicain. ”

Le rassemblement s’est déroulé au milieu d’un dispositif de sécurité renforcé.

Selon Moussi qui s’exprimait devant ses partisans, l’Union internationale des oulémas musulmans, section de Tunis est supervisée par d’anciens dirigeants du parti Ennahda, dont Abdelmajid Najjar et Noureddine Al-Khadmi. Plusieurs personnalités nationales et partis politiques réclament sa fermeture, a-t-elle lancé.

Les participants au rassemblement protestent contre la poursuite des activités de l’Union, ” en dépit d’un correspondance adressée au gouvernement au sujet des violations des dispositions des articles 1 et 2 de la constitution, et de l’article 3 du décret-loi sur les associations “.

Abir Moussi, a affirmé avoir fourni au gouvernement des preuves sur la violation de l’Union de la loi et de la constitution du pays, ” en mettant en place un réseau d’associations caritatives et éducatives pour diffuser des valeurs et des idées qui vont à l’encontre des programmes d’enseignement tunisien et du régime républicain.

” Ce réseau d’associations favorise l’extrémisme et le terrorisme, a-t-elle accusé, ajoutant que le gouvernement avait reconnu l’existence de ces soupçons, mais il n’a pas pris la décision de le fermer.