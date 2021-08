Rentrée scolaire : Les programmes scolaires seront allégés (Fathi Slaouti)

Le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a indiqué que les programmes pédagogiques seront allégés lors de la rentrée scolaire 2021-2022 Dans une déclaration aux médias, lors de la supervision au Centre national des technologies de l’éducation sur le lancement des processus d’inscription à distance pour le primaire et la signature des accords de partenariat, Fathi Slaouti a souligné que des commissions spécialisées chargées de faire le suivi du dossier suivront cette démarche.

Il a rappelé que le ministère cherchera à rattraper le retard enregistré dans les programmes éducatifs pour l’année scolaire écoulée lors de la rentrée scolaire en cours, ajoutant que lors de cette rentrée, les élèves recevront des cours pour rattraper le retard au niveau enregistré lors de l’année dernière avant de démarrer le programme de cette année.

Il est à noter que deux conventions de partenariat ont été signées entre le Ministère de l’Education, la Poste tunisienne et la Société Monétique Tunisie pour le paiement électronique afin de bénéficier des services scolaires, achats et services via Internet ou téléphone mobile, et retirer auprès des distributeurs automatiques.