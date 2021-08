Tunisie – COVID19 : Le comité scientifique recommande de maintenir les mesures préventives en vigueur

Le comité scientifique de lutte contre la coronavirus, a recommandé lors de sa réunion mardi, de maintenir les mesures préventives en vigueur pour limiter la propagation du virus, en prévision d’un éventuel rebond de l’épidémie de la Covid-19, a indiqué Amenallah Messaadi, membre du comité.

Messaadi a affirmé mardi dans une déclaration à l’Agence TAP que le comité scientifique n’avait fait aucune recommandation visant à alléger les mesures préventives dans le pays, dont notamment le couvre feu de 22 heures à cinq heures du matin, et l’interdiction de toutes les manifestations et rassemblements privés et publics dans les espaces ouverts ou fermés.

Il a annoncé que les mesures de prévention seront prochainement renforcées aux points de passage terrestres, maritimes et aériens à travers des tests rapides aléatoires pour les voyageurs en provenance de l’étranger, soulignant que les cas positifs seront obligatoirement soumis à un confinement obligatoire.

“Les voyageurs en provenance de l’étranger devront présenter un test PCR négatif n’excédant pas 72 heures à l’enregistrement, avec obligation de se soumettre à un auto-confinement sanitaire d’une durée de 7 jours à compter de la date d’entrée en Tunisie”, a-t-il ajouté.

“Le comité scientifique a souligné la nécessité de garder la prudence et la vigilance malgré l’amélioration de la situation sanitaire et de veiller à l’application des mesures préventives”, a-t-il précisé, notant que les membres du comité scientifique ont appelé à poursuivre les efforts visant à assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus, notamment après le succès des journées portes ouvertes de vaccination intensive ayant permis la vaccination de plus d’un million de Tunisiens à ce jour.

” La baisse à 19,8 pc du taux de positivité des analyses effectuées quotidiennement par les équipes de santé ne veut pas dire que nous avons vaincu l’épidémie”, a-t-il déclaré, faisant savoir que les indicateurs sont toujours plus élevés que ceux enregistrés avant la quatrième vague du Coronavirus en Tunisie.