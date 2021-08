Tunisie – Phosphate : 14 mandats de dépôt et 3 mandats de recherche émis par le juge d’instruction

Le juge d’instruction en charge du dossier relatif aux soupçons de corruption financière et administrative dans l’extraction et le transport du phosphate a émis des mandats de dépôt à l’encontre de 14 suspects et des mandats de recherche à l’encontre de 3 autres en état de fuite.

Le porte-parole du pôle judiciaire économique et financier Mohsen Dali a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que les mandats de dépôt concernent un ancien Secrétaire d’Etat au ministère de l’Industrie, un contrôleur d’Etat en exercice au ministère des Finances, le directeur des mines au ministère de l’Industrie, le directeur des achats et deux anciens directeurs généraux à la Compagnie des Phosphates de Gafsa et quatre directeurs de sociétés de sous-traitance dont deux frères d’un député du Parlement gelé.

Les mandats de recherche portent sur l’ancien ministre de l’Industrie, un ancien député et un ancien directeur général.

Le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier avait émis il y a deux jours une interdiction de voyage à l’encontre de 12 suspects dans l’affaire d’extraction et de transport du phosphate.