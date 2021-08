La Tunisie exprime sa solidarité avec l’Algérie face aux incendies qui ravagent le pays

La Tunisie réaffirme sa ” solidarité absolue ” avec l’Algérie et le peuple algérien face à la vague d’incendies qui ravagent plusieurs zones forestières du pays ayant entraîné plusieurs victimes civils, militaires et pompiers, et d’importants dégâts matériels.

“La Tunisie est entièrement disposée à apporter tout le soutien requis en ces circonstances”, souligne un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Elle présente ses condoléances et exprime sa compassion avec les familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et priant le Tout-Puissant de préserver l’Algérie et le peuple algérien de tout malheur, ajoute le communiqué.

Dans un entretien téléphonique, mardi, avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, le président de la République Kaïs Saïed avait également exprimé sa solidarité et sa compassion avec le peuple algérien et présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes.

Selon l’agence de presse algérienne (APS), plus d’une centaine d’incendies se sont déclarés lundi 9 août dans 17 wilayas (gouvernorats) du pays, faisant 69 morts.