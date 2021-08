Tunisie – Covid 19 : appelle à affluer en masse pour se faire vacciner le 8 aout prochain

Le collectif de la société civile pour la défense du service public a appelé les citoyens non vaccinés âgés de 40 ans et plus, à affluer en masse pour se faire vacciner au cours de la journée nationale de vaccination le 8 aout prochain, tout en respectant les consignes des organisateurs et les mesures du protocole sanitaire en vigueur.

Il a a incité tous les professionnels de la santé et les bénévoles de la société civile à redoubler d’efforts pour garantir la réussite de cette journée nationale, recommandant l’acceptation de toutes les personnes âgées de plus de 40 ans y compris les migrants et refugiés en Tunisie abstraction faite de leur statut juridique.

Ce collectif a souligné l’importance de la mobilisation des professionnels de la santé dans toutes les structures sanitaires, notamment dans les centres de santé de base en vue de réduire les disparités régionales et sociales en matière de couverture vaccinale et de réaliser les objectifs de la campagne nationale de vaccination.