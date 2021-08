Tunisie – Météo : Hausse remarquable des températures, samedi

Les températures poursuivront leur tendance ascendante samedi, dans la plupart des régions et seront accompagnées de coups de sirocco.

Elles dépasseront les moyennes saisonnières de 5 à 10 degrés, à l’exception des zones côtières Est, alerte l’Institut National de Métrologie (INM) dans un bulletin de suivi publié, vendredi.

Ainsi, les températures atteindront Samedi les 44 degrés à Bizerte, Kef et Kairouan, les 45 degrés à Gafsa et Médenine, les 46 degrés à Beja, Kébili et Tataouine et les 47 degrés à Jendouba et Tozeur.

Les températures devraient baisser progressivement, le 8 et le 9 août, dans les régions côtières du nord et de l’est, mais resteront élevées notamment au Sud-ouest.

Elles devront augmenter, le 10 août, dans la plupart des régions.