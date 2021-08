Et Kais Saied prit en main la campagne de vaccination des Tunisiens !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé, dans la soirée de jeudi 5 août 2021, les Tunisiens à la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19, soulignant que d’importantes quantités de vaccin, d’oxygène et d’équipements médicaux sont actuellement disponibles.

Dans une allocution adressée au peuple tunisien, Saïed a souligné que 6 millions de dose de vaccin anti-Covid-19 ont été assurées en 15 jours, ajoutant que 6 millions de doses supplémentaires seront fournies très prochainement.

A cette occasion, il a salué les efforts déployés par le personnel médical et paramédical civil et militaire dans la lutte contre la propagation de la pandémie.

D’après les récentes statistiques du ministère de la santé, le nombre des décès et des cas de contamination dus au coronavirus a nettement baissé, alors que le nombre des personnes rétablies et vaccinées par une seule ou deux doses a augmenté.

Le président de la République a exprimé ses vifs remerciements aux pays frères et amis et à tous ceux qui ont apporté leur soutien à la Tunisie aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, affirmant que de grandes quantités de vaccin anti-Covid-19 ont été fournies grâce aux patriotes libres et aux efforts du cadre médical civil et militaire.

Par ailleurs, Saïed exhorte les Tunisiens à affluer aux centres de vaccination au cours de la journée portes ouvertes prévue le 8 août prochain.

Et d’ajouter ” contrairement à certaines parties, nous ne négocions pas avec le pain des Tunisiens, l’eau ou leur santé”.

“Les obstacles ont été levés et la vie normale reprendra son cours en Tunisie après ces journées portes ouvertes de vaccination”, a-t-il assuré.