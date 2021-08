Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 05 août 2021

Le temps sera marqué, ce jeudi, par des vents forts avec une vitesse qui variera entre 40 et 60 km/h près des côtes et sur le sud, avec des phénomènes de sables. La mer sera agitée à très agitée dans les côtes Est et ondulée dans le Nord.

Une baisse relative des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 31 et 36 degrés dans les zones côtières et entre 37 et 42 degrés à l’intérieur du pays et atteindront 46 degrés dans le Sud-ouest avec vents de Sirocco.

Quelques nuages sur la plupart des régions, devenant denses, l’après-midi, sur les hauteurs.