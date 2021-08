Lutte contre la Covid-19 : Don de matériel médical d’Orange Tunisie au ministère de la Santé

Dans la continuité de ses initiatives de lutte contre la pandémie de la Covid-19, Orange Tunisie, soutenu par la Fondation Orange, a fait don, au ministère de la Santé de :

– 15 lits de réanimation

– 15 saturomètres

– 14 concentrateurs d’oxygène 10 litres.

Grâce à la mobilisation des salariés bénévoles d’Orange Tunisie, ces dons ont été affectés à 7 hôpitaux régionaux : Jendouba, Nabeul (Taher Maamouri, Menzel Temime, Kélibia, Grombalia et Haouaria) et Sidi Bouzid. Ils répondent ainsi à leurs besoins prioritaires pour faire face au contexte pandémique actuel que vit la Tunisie.

Cette nouvelle initiative solidaire d’Orange Tunisie vient ainsi compléter celles déjà entreprises en 2020 et 2021, à savoir :

– la remise d’un don constitué de matériel médical de première nécessité et de protection pour le corps médical et paramédical pour 20 hôpitaux à Tunis et en régions (combinaisons, masques chirurgicaux, blouses jetables, gants stériles, bavettes, masques FFP3 réutilisables, masques FFP2, lunettes de sécurité…) ;

– la réponse urgente à une demande de dons d’équipements médicaux pour 5 hôpitaux en régions (saturomètres, thermomètres infrarouges, électrocardiographes, aspirateurs de mucosité, brancards…) ;

– la mobilisation des 6 Fablabs Solidaires qui ont produit et livré plus de 100 000 visières de protection et des valves pour respirateurs à oxygène ;

– le soutien à la campagne nationale de vaccination avec un don d’une ambulance totalement équipée, de 200 tablettes et de 50 ordinateurs au Ministère de la Santé.

A travers toutes ces initiatives, Orange Tunisie reste totalement engagé auprès des citoyens, des hôpitaux et du Ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie Covid-19.