Journée de vaccination : Activation des lignes de transport scolaire habituelles dans les différentes régions

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, mercredi, avoir appelé l’ensemble des sociétés de transport placées sous sa tutelle, à activer les lignes de transport scolaire habituelles dans les différentes régions du pays, et ce, afin de faciliter le processus de transport des citoyens de et vers les centres de vaccination, les 8 et 29 août, à l’occasion de la tenue de la journée nationale de vaccination contre le coronavirus.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu’il a coordonné avec les directions régionales du Transport et les autorités régionales et locales afin de programmer de nouvelles lignes, en cas de besoin.Le département du Transport a ajouté qu’il veillera à assurer une fréquence régulière de dessertes, afin de permettre aux citoyens de se déplacer vers les centres de vaccination dans des conditions adéquates, tout en respectant les mesures de prévention de la pandémie.Les sociétés de transport régionales et nationales annonceront très prochainement les détails de ces dessertes.