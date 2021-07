Tunisie : La corporation médicale veut être associée à l’élaboration du plan sanitaire national

La Coordination des Ordres nationaux des pharmaciens, médecins et médecins dentistes appelle à associer les structures représentatives des secteurs de la santé dans l’élaboration des points prioritaires dans le domaine sanitaire, suite aux décisions exceptionnelles annoncées par le président de la République, Kais Saied, le 25 juillet 2021.

Dans un communiqué publié mercredi 28 juillet 2021, la Coordination se dit profondément préoccupée de la situation sanitaire dans le pays, et appelle à la placer à la tête des priorités.

D’autre part, la Coordination souligne la nécessité de renforcer la cohésion nationale au service de l’intérêt supérieur du pays et de rejeter toutes les formes d’intolérance et de violence.

Elle souligne également l’importance de préserver l’indépendance de la justice, la liberté d’expression et de presse, ainsi que les libertés publiques et individuelles, et de lutter contre la corruption à travers des réformes économiques et sociales urgentes.