Haica : Les journalistes de nouveau appelés à respecter les codes de déontologie professionnelle

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a appelé, de nouveau, les journalistes et responsables des programmes et journaux d’information télévisés et radiophoniques à faire preuve de professionnalisme et à respecter les codes de déontologie professionnelle.

Elle les a appelés à vérifier les informations avant leur diffusion et à contrôler la véracité des faits rapportés.

La Haica a insisté, dans une déclaration publiée, mercredi, sur la nécessité de recueillir les informations auprès de sources crédibles et fiables et de diversifier les sources en cas de nécessité. Elle recommande de traiter, avec prudence, les informations relayées sur les plateformes de réseaux sociaux.

Elle a, en outre, mis en garde contre le danger de céder aux campagnes d’incitation, ce qui est de nature à porter atteinte à la vie privée et à la dignité des personnes.

La Haica a, aussi, appelé à faire preuve de vigilance et à éviter de diffuser de fausses nouvelles pour servir certains agendas.

Elle a, en conclusion, souligné l’importance du rôle des médias pendant cette période exceptionnelle et leur responsabilité dans la préservation de la paix sociale.