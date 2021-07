Tunisie : Ennahdha demande à Saïed de retirer ses mesures exceptionnelles

Le bureau exécutif d’Ennahdha a tenu une réunion d’urgence dans la soirée du lundi 26 juillet 2021, présidée par le président du mouvement, Rached Ghannouchi, et consacrée au suivi de la situation dans le pays et des mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République dimanche 25 courant sur la base de l’article 80 de la Constitution, ainsi que des développements de la situation.

Le bureau exécutif du mouvement estime que les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République sont anticonstitutionnelles et constituent, donc, un “coup d’État contre la Constitution et les institutions de l’Etat”, en particulier celles liées au gel de l’activité parlementaire et au monopole de toutes les autorités judiciaires.

Par voie de conséquent, Ennahdha appelé le chef de l’Etat à retirer ces mesures et à lutter contre les défis et les difficultés que connaissent actuellement le pays tout en respectant la Constitution et la justice pour se conformer aux choix du peuple tunisien.

Il est nécessaire de reprendre les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en tant qu’autorité démocratiquement élue, assure le parti islamiste.

Le parti demande aussi aux partis politiques et à la société civile d’intensifier les consultations autour des récents développements en Tunisie afin de préserver les acquis démocratiques et pour reprendre le processus constitutionnel.

Le mouvement met en garde contre le danger des discours de violence et d’exclusion.

Ennahdha condamne tous les abus et appelle à poursuivre en justice ceux qui ont enfreint la loi, appelant les citoyens à faire preuve davantage de solidarité pour éviter les conflits et la guerre civile.