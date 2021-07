Covid-19 : Arrivée des aides françaises à la Tunisie

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie est en visite en Tunisie, jeudi et vendredi.

Il a donné le coup d’envoi de la vaccination des Français qui se trouvent sur le sol tunisien et a aussi accueilli l’aide française envoyée à la Tunisie.

La France a envoyé trois conteneurs comportant, chacun, 20 tonnes d’oxygène liquide médical afin d’aider les patients Covid qui sont sou respirateur.

Ce don vient s’ajouter à trois unités d’oxygène médicale pour produire de l’oxygène pendant quinze ans, données lors de la visite du Premier ministre Jean Castex, début juin. Elles permettent une aide plus pérenne selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : « À côté de la réponse d’urgence, il y a aussi une réponse pérenne dans le temps et qui permet de renforcer l’autonomie du pays dans sa production d’oxygène », indique RFI.