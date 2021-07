Tunisie : Le ministère de la santé annonce la poursuite des journées portes ouvertes de vaccination pour les prochains jours

Le ministère de la santé annonce mardi, la poursuite des journées portes ouvertes pour la campagne nationale de vaccination au profit des personnes âgées de plus de 18 ans, au cours des prochains jours, et ce selon un calendrier qui sera publié ultérieurement.

Le département a précisé dans un communiqué, que les pharmacies privées vont adhérer à la campagne nationale de vaccination au cours de la semaine prochaine, au profit des personnes agées de plus de 40 ans.

Le ministre de la santé, faouzi mehdi avait annoncé hier lundi, lors d’une conférence de presse tenue au siège de son département, l’organisation de journées portes ouvertes pour la vaccination des personnes de plus de 18 ans, dans 29 centres répartis sur l’ensemble du territoire.

Pour rappel, le Ministère de la Santé organise des journées portes ouvertes de vaccination contre le Coronavirus au profit de tous les citoyens tunisiens de plus de 18 ans pendant les deux premiers jours de l’Aïd al-Adha. Les centres de vaccination sont ouverts , aujourd’hui de 13h à 19h et demain mercredi, de 8h du matin à 19h.

Lors des journées portes ouvertes de vaccination, deux types de vaccins seront administrés, à savoir le vaccin chinois ” Sinopharma “, pour les jeunes de 18 ans et plus et le vaccin ” AstraZeneca ” destiné aux citoyens de plus de 45 ans.