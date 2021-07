Accord de partenariat entre le ministère de la femme et l’Association tunisienne pour la sécurité routière

La ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Iman Zahouani Houimel, et le président de l’Association tunisienne pour la sécurité routière, Bilal Lounifi, ont signé un accord de partenariat portant sur l’enracinement de la culture de la sécurité routière et l’appui aux programmes d’éducation routière par des activités de recherche et de sensibilisation destinées aux enfants, aux parents et aux personnes âgées.

L’accord prévoit, selon un communiqué publié, aujourd’hui jeudi par le ministère, l’élaboration de programmes conjoints et le renforcement de la coopération dans la mise en œuvre de stratégies nationales dans le domaine de la sécurité routière et de la prévention des accidents de la route ainsi que l’organisation de sessions de formation, de rencontres de sensibilisation et d’activités destinées aux enfants dans les différentes régions, notamment dans les espaces éducatifs. Il s’agit, en outre, d’organiser des sessions de formation au profit des cadres éducatifs dans les établissements relevant du ministère.

L’accord porte, également, sur la consolidation des services d’accompagnement psychologique, social, juridique et sanitaire des femmes, des enfants et des personnes âgées victimes d’accidents de la route conformément aux procédures légales en vigueur et dans la limite des moyens disponibles.

A cette occasion, la ministre a souligné la nécessité d’élaborer un programme d’action clair et ciblé pour la mise en oeuvre de cet accord et de prévoir des activités et des programmes communs afin d’améliorer le comportement routier chez les catégories ciblées.