Monastir-Covid : Interdiction ce weekend des déplacements entre les délégations du gouvernorat

Le gouverneur de Monastir Akrem Sebri a annoncé, jeudi, à l’issue de la réunion du comité de lutte contre les catastrophes naturelles, la fermeture des accès au gouvernorat et l’interdiction des déplacements entre ses délégations, et ce pendant deux jours 10 et 11 juillet courant, en raison de la situation épidémiologique critique liée au Coronavirus.

Parmi les autres décisions adoptées lors de cette réunion, la suspension du transport public régulier et irrégulier dans la région, y compris les bus, le Métro du Sahel, les louages et les taxis collectifs, tout en autorisant les déplacements en taxi individuel uniquement dans le périmètre d’une même ville.

Il a également été décidé d’interdire l’accès aux plages au cours de la même période, de proscrire les tables et les chaises dans les cafés et les restaurants ainsi que de suspendre les marches hebdomadaires dans toutes les délégations du gouvernorat de Monastir, et ce, du 10 au 15 juillet 2021.