Tunisie : Poursuite des activités dans le passage frontalier de Ras Jédir

Les deux ministres tunisiens et libyens de la santé ont indiqué mercredi, lors d’une rencontre au poste frontalier de Ras Jedir, qu’il a été convenu de maintenir les activités dans ce passage frontalier et de créer une commission sanitaire mixte tuniso-libyenne opérationnelle à partir d’aujourd’hui qui sera chargée de faire le suivi du mouvement des voyageurs et de vérifier le respect du protocole sanitaire et des tests PCR.

A cette occasion, le ministre de la santé, Faouzi Mehdi et son homologue Libyen Ali Zinati ont indiqué dans une déclaration à la presse qu’une réunion à distance se tiendra demain jeudi entre l’observatoire tunisien des maladies nouvelles et émergente et l’observatoire Libyen consacrée à l’examen de la situation sanitaire et épidémique dans les deux pays afin de prendre les décisions appropriées.

“Ces décisions porteront sur le renforcement du contrôle ou si nécessaire, la fermeture du passage frontalier de Ras Jedir pour prévenir la propagation du coronavirus et tous ses variants”, ont-ils affirmé.

Les deux ministres ont souligné la gravité de la situation sanitaire due à pandémie et la propagation rapide du coronavirus dans les deux pays.