Tunisie : Ouverture de l’appel à candidatures pour les JTC 2021

Les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) sont un festival international qui consacre une compétition officielle aux représentations théâtrales nationales, arabes et africaines et s’ouvre sur les expériences théâtrales des pays du Sud et du monde. A cet effet le comité d’organisation de la 22ème édition du festival présidée cette année par Nissaf Ben Hafsia et qui se tiendra du 4 au 12 décembre 2021, a lancé un appel à candidature pour participer à cette session dans les conditions suivantes :

• L’œuvre théâtrale proposée doit avoir été produite depuis octobre 2019.

• Le formulaire de participation dûment rempli à retirer du site Web du festival (www.jtc.tn )

• Le CV de l’auteur, du metteur en scène, des comédiens et des techniciens, à fournir accompagné de leurs photos .

• Le dossier artistique et technique de l’œuvre, comprenant le synopsis de l’œuvre théâtrale proposée et tous les éléments scéniques requis ainsi que les besoins techniques en son et lumière.

• Le dossier de presse comprenant tous les éléments critique et médiatique du spectacle, avec des photographies de l’œuvre proposée.

• Un enregistrement audiovisuel complet du spectacle en haute résolution.

• La date limite du dépôt des candidatures est le 07 septembre 2021, et les dossiers incomplets ou reçus après cette date ne seront pas acceptés.

Les dossiers de candidature sont à envoyer par e-mail (contact@jtc.tn) ou par courrier au nom du Festival International des Journées Théâtrales de Carthage : 16 bis Rue d’Autriche, Le Belvédère, Tunisie 1002 dans un délai ne dépassant pas le 7 septembre 2021.