Tunisie – Aïd al-Adha : L’UTAP fixe le prix référentiel unifié de vente des moutons de sacrifice

L’UTAP annonce mardi, dans un communiqué, avoir fixé le prix référentiel unifié de la vente des moutons de sacrifice à 13dinars /kg , pour la vente au kilo et ce en prévision de Aid Al-Idha prévu cette année le 20 ou le 21 juin (en fonction du calendrier lunaire). L’annonce et la fixation des prix du mouton de sacrifice revient d’habitude aux autorités compétentes du secteur en l’occurrence le ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydraulique et changent en fonction du poids du mouton .

Cependant, dans son communiqué l’UTAP précise que le prix fixé, qui tient compte de la hausse des prix des fourrages et partant des coûts de production, a été prise à l’issue d’une séance de travail tenue au Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLait), entre les différents intervenants dans le secteur.

L’UTAP tente dans son communiqué de rassurer les citoyens quant à la disponibilité de l’offre locale en bêtes de sacrifice, appelant les autorités locales et régionales à consacrer des points de vente aménagés qui respectent toutes les mesures sanitaires pour assurer la sécurité des éleveurs et des citoyens. L’organisation agricole appelle également, les structures du ministère de l’Intérieur à assurer la sécurité du transport des moutons des zones de production aux zones de consommation.Amal