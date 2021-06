Concours de la 6e : 4 centres indépendants pour les élèves atteints du coronavirus

Le ministère de l’Education a ouvert 4 centres d’examen indépendants dans un certain nombre d’établissements scolaires pour les candidats au concours d’accès aux collèges pilotes (6ème) atteints par le Covid-19, a déclaré, lundi à la TAP, le directeur général des examens au ministère de l’Education, Omar Ouelbani.

” une heure avant le début des épreuves, un centre d’examen a été ouvert dans un établissement scolaire à Ben Arous pour accueillir une candidate contaminée après que sa mère a informé les responsables de son état de santé juste avant le démarrage de l’examen”, a-t-il fait savoir.

Il a souligné que le reste des centres d’examens sont répartis dans un certain nombre d’établissements scolaires relevant des délégations régionales de l’Ariana, Tunis 2 et Sousse, pour 3 candidats contaminés du gouvernorat de l’Ariana, deux à Tunis 2 et un dans le gouvernorat de Sousse. Il a expliqué que cette procédure vise à préserver la santé et la sécurité des autres candidats et à éviter la propagation du virus.

Il a rendu hommage au ministère de l’Education pour les efforts déployés en vue de garantir le bon déroulement des examens nationaux au vu de la situation épidémiologique difficile et exceptionnelle qui prévaut dans le pays.

Il a souligné que le reste des examens nationaux (la session de contrôle du baccalauréat et l’ examen du Certificat général et technique d’éducation de base (9ème année), qui aura lieu jeudi prochain) se dérouleront conformément au calendrier établi, soulignant que la même démarche est suivie pour préserver la santé des candidats en ouvrant des centres d’examen indépendants. Il est à noter que 53 873 candidats ont commencé ce matin, vers huit heures, à passer les examens du concours d’accès aux collèges pilotes (La 6ème).