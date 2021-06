Cigarettes : Révision de certains prix de vente

La Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes et la Manufacture des Tabacs de Kairouan ont annoncé; dimanche, la révision de certains prix de vente de produits monopolisés à compter du lundi 28 juin 2021. Et de préciser que cette décision a été prise conformément à l’arrêté du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui de l’Investissement en cours de publication.

La même source appelle les débitants des divers produits monopolisés détenant des quantités acquis aux anciens prix d’achats à faire une déclaration écrite à l’attention du Receveur des Finances auprès duquel ils s’approvisionnent habituellement dans un délai qui ne doit en aucun cas dépassé le 01 Juillet 2021 pour les quantités de produits monopolisés en leur possession le jour de la fermeture de leurs points de vente en date du 27 Juin 2021.

“Les quantités objet de déclaration oblige le débitant à payer la différence de prix entre les anciens et les nouveaux prix au receveur des Finances”, précisent la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes et la Manufacture des Tabacs de Kairouan .

Voici la liste de certains des nouveaux prix :

Désignations

Unité de vente

Ancien Prix (DT)

Nouveaux Prix (DT)

CIGARETTES

Cigarettes 20 Mars (Gold, Inter)

Paquet de 20 Cigarettes

3,500

3,900

Cigarettes 20 Mars Silver

Paquet de 20 Cigarettes

3,500

4,000

Cigarettes Cristal K. S

Paquet de 20 Cigarettes

1,700

2,000

Cigarettes Cristal Légère

Paquet de 20 Cigarettes

3,200

3,600

Cigarettes Saphir

Paquet de 20 Cigarettes

3,300

3,700

Cigarettes Jasmin de Tunisie

Paquet de 20 Cigarettes

3,900

4,300

Cigarettes Françaises

Paquet de 20 Cigarettes

6,200

7,300

Cigarette Anglaises

Paquet de 20 Cigarettes

7,300

8,600

Cigarettes Américaines

Paquet de 20 Cigarettes

7,300

8,600

Cigarettes Japonaises (Monté Carlo)

Paquet de 20 Cigarettes

5,600

6,600

L&M et Time Blue

Paquet de 20 Cigarettes

5,600

6,600

Karellia Slims

Paquet de 20 Cigarettes

6,200

6,600

Cigarettes Japonaises (Camel Light, Camel)

Paquet de 20 Cigarettes

6,700

8,000

CIGARES

Megara

Le Cigare

0,700

1,600

Utique

Le Cigare

1,300

3,800

Dougga

Le Cigare

1,500

3,100

Night In Tunisia Extra

Paquet de 05 Cigares

3,100

4,100

Maltai Extra

Le Cigare

0,800

1,700

TABAC CHAUFFE ” HEETS ” Nouveau

Tabac ” HEETS ”

Paquets de 20 unités

8,200

SCAFERLATIS

Yasmine Pipe Extra

Paq de 30 Gr

1,800

6,200

CARTES A JOUER

Quadrillatos

Jeux de 40 cartes

1,700

2,000

Piquet

Jeux de 32 cartes

2,700

3,000

Whist

Jeux de 52 cartes

4,000

5,000