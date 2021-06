Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 26 juin 2021

Temps parfois nuageux au nord et au centre. Des cellules orageuses sont attendues l’après-midi dans les hauteurs de l’ouest et seront accompagnées de quelques pluies.

Ciel partiellement couvert dans le sud. Les températures oscilleront entre 28°c et 33°c dans les régions côtières et entre 35°c et 42°c dans l’intérieur du pays. Elles atteindront 46°c dans le sud, et seront accompagnées de coups de sirocco.

Vents de secteur est forts près des côtes et dans le sud à faibles et modérés dans le reste des régions. Mer peu agitée à agité à partir de l’après-midi.