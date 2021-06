Tunisie : La prévalence de l’infection par le coronavirus s’élève à plus de 400 pour 100 000 habitants dans 11 délégations

Le ministère de la Santé a annoncé, samedi, que la prévalence de l’infection par le coronavirus a dépassé dans 11 délégations relevant de 7 gouvernorats plus de 400 infections pour 100 000 habitants le 25 juin courant.

Il s’agit des délégations de la Manouba, Tebourba (gouvernorat de la Manouba), Nabeul (gouvernorat de Nabeul), Joumin (gouvernorat de Bizerte), Le Kef-EST, Le Kef-Ouest El Kef (gouvernorat du Kef), Sidi Bouzid, Meknassi, Ouled Hafouz (gouvernorat de Sidi Bouzid), Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine), et Remada (Gouvernorat de Tataouine), en plus des gouvernorats de Kairouan, Zaghouan, Siliana et Beja, qui ont été déclarés zones endémiques en début de semaine.

Le comité national de lutte contre le coronavirus avait souligné la nécessité de décréter un confinement sanitaire général dans les zones où le taux d’infection dépasse 400 cas pour 100 000 habitants.

Selon le ministère de la santé, le taux d’infection dans 20 délégations réparties sur 10 gouvernorats, se situe entre 300 et 400 pour 100 000 habitants, tandis que le nombre de délégations dans lesquelles le taux d’infection varie entre 200 et 300 cas a atteint 43 délégations dans 16 gouvernorats.

Selon le ministère de la Santé, le taux d’alerte est très élevé au dessus de 100 cas pour 100 000 habitants, élevé entre 50 et 100 pour 100 000 habitants et moyen entre 10 et 50 cas pour 100 000 habitants.

Le ministère de la santé a de nouveau appelé l’ensemble des citoyens à la nécessité de respecter les mesures préventives et d’appliquer les protocoles sanitaires afin de lutter contre la propagation du virus et de briser les chaînes de contamination.

A noter que 83 décès et 3467 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 9898 analyses effectuées ont été recensés en Tunisie le 24 juin courant.