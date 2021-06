Les pluies orageuses se poursuivent dans le nord et localement le centre. Temps partiellement nuageux dans le reste des régions.

Températures relativement en baisse. Les maximales oscillertont entre 30°c et 35°c dans les régions côtières et entre 36°c et 42°c dans les régions intérieures. Elles atteindront 44°c dans le sud-ouest et seront accompagnées de coup de sirocco.

Vents faibles à modérés. Leur vitesse ne dépassera pas 30°c . Mer ondulée à peu agitée.