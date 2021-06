Sidi Bouzid-Covid : Confinement sanitaire général à Sidi Bouzid, Meknassi et Ouled Haffouz

Le gouverneur de Sidi Bouzid, Mohamed Sedki Bouaoun a annoncé, vendredi lors de la réunion du comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles, l’instauration d’un confinement sanitaire général dans les villes de Sidi Bouzid, Meknassi et Ouled Haffouz, et ce à partir de samedi 26 courant jusqu’au dimanche 4 juillet prochain.

Selon la même source, un confinement sanitaire ciblé sera établi durant la même période dans les délégations de Souk jedid et Mezzouna où il y aura interdiction des chaises et tables dans les cafés et restaurants, la suspension des activités sportives et culturelles ainsi que les prières dans les mosquées avec la stricte application du protocole sanitaire.

Ces décisions ont été prises face à l’augmentation du nombre des cas de contamination et en application aux mesures annoncées par la présidence du gouvernement le 19 juin courant, relatives à l’instauration d’un confinement sanitaire général dans les régions où la prévalence de contamination dépasse 400 cas par 100 mille habitants.

D’après Mohamed Zaher Ahmadi, directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, la situation épidémiologique dans la région de est ” très grave “, affirmant que la capacité d’accueil maximale des hôpitaux a été dépassée, ce qui a nécessité le transfert de certains patients Covid vers d’autres gouvernorats.

Il a fait savoir que les dispositions du confinement sanitaire général ne s’appliquent pas aux cas d’urgence, de soins de santé, de vaccination, d’acquisition de denrées alimentaires, ni aux élèves, étudiants et cadres enseignants prenant part aux examens nationaux.

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, le nombre de décès des suites du Coronavirus a atteint 368 personnes alors que le bilan des contaminations a atteint actuellement 12194 cas dont 11308 patients guéris.