Tunisie :   Le gouvernement va réexaminer la méthode de retenue sur salaire, pour les ingénieurs grévistes (Hichem Mechichi)

Le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi a souligné, lors d’un entretien tenu mardi au Palais du Gouvernement à la Kasbah, avec le Doyen des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun, que le gouvernement va réexaminer la méthode de retenue sur salaire, pour les ingénieurs grévistes (du 5 avril 2021 jusqu’au 17 juin 2021), tout en respectant le principe du travail accompli, et ce pour tenir compte de leurs conditions sociales et de vie.

Selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement, Mechichi a exprimé sa considération pour les ingénieurs qui ont fait prévaloir l’intérêt national, après la suspension de la grève par l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT).

Il a assuré “que le gouvernement est à l’écoute des préoccupations des professionnels du secteur , afin de répondre aux demandes des ingénieurs conformément aux exigences de la phase actuelle”.

Mechichi a mis l’accent sur le rôle primordial que jouent les ingénieurs dans l’édification de l’économie nationale et leur contribution au développement économique et social.Depuis le 5 avril 2021, les ingénieurs des établissements publics ont observé une grève ouverte non présentielle pour réclamer leur droit de bénéficier d’une prime spécifique, accordée aux ingénieurs dans la fonction publiqueLe 17 juin 2021, l’OIT avait annoncé, lors d’une conférence de presse, la suspension de la grève ouverte menée par la profession et son intention de poursuivre le gouvernement tunisien en justice, pour “ne pas avoir appliqué l’accord du 16 février 2021 et pour traitement inégal et injuste des citoyens”.

Le président du conseil de l’OIT, Kamal Sahnoun, a affirmé que l’ordre a décidé la suspension de sa grève ouverte, observée depuis trois mois, notant que cette suspension ne représentait pas une défaite pour les ingénieurs, mais elle a été dictée par le devoir national. Les ingénieurs ont repris leur travail le lundi 21 juin 2021.Amal