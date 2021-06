Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions et mer agitée

Le temps est ce dimanche, 20 juin 2021, partiellement nuageux sur la plupart des régions à parfois très nuageux avec des cellules orageuses locales accompagnées d’averses, l’après-midi sur les régions ouest, le nord et le centre.

Les températures maximales varient entre 32 et 37 degrés sur les régions côtières et sur les hauteurs et entre 37 à 42 degrés sur le reste des régions. Au sud, les températures pourraient atteindre 45 au sud est et 47 degrés au sud ouest avec des vents de sirocco.

Le vent souffle de secteur sud modéré, de 15 à 30 km/h et devient de plus en plus fort, de 20 à 45km/ près des c^^otes, sur les hauteurs et au sud l’après-midi avec des vents de sable.

Mer houleuse à agitée, selon l’INM.