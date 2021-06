Des manifestants à l’Avenue Bourguiba à Tunis pour dénoncer les violations policières et l’impunité.

Des dizaines de jeunes, des personnalités associatives et politiques ont manifesté, deux heures durant et de manière pacifique, vendredi après-midi, à l’Avenue Habib Bourguiba, à Tunis, pour dénoncer les violations policières et protester contre l’impunité.

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’une série de manifestations menées, ces derniers jours, en réponse à l’appel de plusieurs associations et de partis politiques de gauche, à la suite de la mort d’un jeune homme, dans des circonstances suspectes, et de l’agression d’un mineur (dénudé et molesté) par les forces de l’ordre, à Sidi Hassine.

Les manifestants, qui se sont rassemblés à proximité du ministère de l’Intérieur, ont scandé des slogans contre la violence et le despotisme.

Les policiers ont dressé des barrages sur l’Avenue, empêchant les manifestants de se rapprocher des locaux du ministère de l’Intérieur.

Hamma Hammami, président du parti des Travailleurs, et Kaouther Maddouri, membre du bureau politique du parti Al-Joumhouri, étaient parmi les manifestants.

Aucun incident, ni heurt n’a eu lieu entre les manifestants et la police.