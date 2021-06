Coupe arabe juniors : Youssef Zouaoui retient 23 joueurs pur la compétition

L’entraineur de l’équipe de Tunisie juniors de football, Youssef Zouaoui a convoqué 23 joueurs pour participer à la coupe arabe des sélections U20 qu’abritera le Caire au 20 juin au 7 juillet.

Voici la liste des joueurs convoqués:

ES Sahel: Mohamed Dhaoui, Fraj Ben Njima, Khelil Zid, Salah Barhoumi, Adem Fajria et Raed Guezah

ES Tunis: Mohamed Mokhtar Ifaoui, Malek Mahri, Ghaith Wahabi et Abid Aziz.

C Africain: Firas Mahdouani, Dhiaedine Chihi, Yousef Snana et Rayène Ayadi

CS Sfaxien: Mahmoud Ghorbel

CA Bizertin: Ahmed Bousaadoun et Rayen Mernissi

AS Marsa: Béchir Abassi

ES Zarzis: Hedi Jartila

Karlsruher SC: Karim Abed

MSV Duisburg: Heni Ben Salah

OH Louvain: Skander Mzoughi

Spezia (Italie): Ayoub Afi

Claire-Mont Foot: Malcolm Jamel Hmidi.

A noter que la sélection tunisienne (Vainqueur de l’édition 2012) évoluera au premier tour dans le Groupe D aux côtés du Yémen, de l’Ouzbékistan et de l’Arabie saoudite.

A l’issue du premier tour, les deux premiers de la chaque groupe (4 groupes), se qualifient pour les quarts de finale.