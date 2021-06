Tunisie : Réunion au Palais du Bardo des présidents et représentants des groupes parlementaires

Les présidents et représentants des groupes parlementaires ont tenu, jeudi, une réunion au Palais du Bardo, pour examiner les possibilités d’arriver à un consensus sur les noms des candidats au conseil de l’Instance nationale pour la prévention de la torture.

Selon la Loi organique relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture, le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié tous les trois ans.

L’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est une instance publique fondée en 2013.

Cette ci, le renouvellement de la composition de l’instance, composée de 16 membres élus, concerne 4 catégories (Associations et organisations de défense des droits de l’Homme, Expert en protection de l’enfance, Médecins et Magistrats à la retraite).

Les candidats en lice ont été choisis au préalable par la commission électorale de l’Assemblée des représentants du peuple.

Les participants à la réunion, présidée par Rached Ghannouchi, président du parlement, ont exprimé leur ferme volonté de parvenir à un consensus.

Par ailleurs, les présidents et représentants des groupes parlementaires ont convenu de tenir une plénière le 1er juillet prochain pour renouveler la moitié des membres du conseil de l’Instance d’accès à l’information et une deuxième séance le 8 juillet pour élire les membres de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et pour parachever l’élection du reste des membres de la Cour constitutionnelle.

La réunion s’est déroulée en présence des premier et deuxième vice-présidents de l’ARP, et l’assesseur chargé des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles, Mabrouk Korchid.