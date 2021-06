Ligue des champions (1/2 finale aller) : vente des billets exclusivement sur Internet et tests anti-covid requis pour les supporters

L’Espérance sportive de Tunis a annoncé jeudi sur sa page Facebook officielle que la vente des billets pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions d’Afrique de football qui opposera ce samedi, à Radès, les sang et or à Al Ahly d’Egypte, se fera uniquement via Internet.

Le club exige que les supporters devront nécessairement se munir, au-delà du billet d’accès et du respect des dispositions habituelles du protocole sanitaire (Port de la bavette), de l’un des documents suivants :

– Une attestation de vaccination contre le Covid-19

– Un test CPR d’une validité ne dépassant pas les 72 heures

– Une attestation de test rapide que la direction de l’Espérance se chargera de mettre à la disposition de son public de manière gratuite au stade Chedly Zouiten et ce, le vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi à partir de 8h00.

Pour rappel, Cinq mille (5000) supporters de l’Espérance de Tunis seront autorisés à assister à cette rencontre prévue ce samedi au stade Hamadi Agrebi à Radès.

Cette décision intervient à la demande du club sang et or qui cherche à garantir les meilleures conditions de succès à son match face à l’équipe égyptienne, et sous condition de respecter le protocole sanitaire exigé pour lutter contre le Covid-19.

Le coup d’envoi du match sera donné à 17h00 par l’arbitre sud-africain Victor Gomez.